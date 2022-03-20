В Украине создали Бюро для поиска пропавших без вести людей

В Украине создали Национальное информационное бюро для сбора и обобщения данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе среди мирного населения.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на информацию Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

По данным Центра, через это Бюро украинская сторона также составляет списки погибших и военнопленных РФ. Это позволит нашей стране еще раз доказать преступления России и в перспективе – активизировать процесс обмена как пленными, так и телами погибших.

Контакты:

телефон «горячей линии» Национального информбюро: 1648;

для звонков из-за границы: +380-44-287-81-65;

в ближайшее время также заработает сайт.