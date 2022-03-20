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В Украине создали Бюро для поиска пропавших без вести людей

В Украине создали Бюро для поиска пропавших без вести людей

В Украине создали Национальное информационное бюро для сбора и обобщения данных об украинских военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе среди мирного населения.

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Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, ссылаясь на информацию Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

По данным Центра, через это Бюро украинская сторона также составляет списки погибших и военнопленных РФ. Это позволит нашей стране еще раз доказать преступления России и в перспективе – активизировать процесс обмена как пленными, так и телами погибших.

Контакты:

  • телефон «горячей линии» Национального информбюро: 1648;
  • для звонков из-за границы: +380-44-287-81-65;
  • в ближайшее время также заработает сайт.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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