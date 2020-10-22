Новости Одессы и Одесской области

В Украине создали атлас нового административного устройства

В Украине создали атлас нового административного устройства

В Украине появился атлас административно-территориального устройства страны.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, по чьей инициативе и был издан сборник.

Как отметил замминистра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода, целью ведомства было не просто создание новой карты Украины, но и «чтобы все общины в стране получили равные возможности, позволяющие им изменять жизнь людей к лучшему, предоставлять качественные и доступные услуги».

Атлас содержит подробную информацию о новом административно-территориальном устройстве Украины, в частности, о новом районном делении и территориальных общинах, их названия, границы, площади и численность населения каждой области.

В частности, согласно приведенной в сборнике информации, на сегодняшний день в одесской области насчитывается 7 районов и 91 территориальная община. Население – 2 377,2 тыс. человек, проживающих в 1173 населенных пунктах. Площадь области – 33,310 тыс. квадратных метров.

Фото: minregion.gov.ua

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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