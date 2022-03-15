В Украине снова можно оформить загранпаспорт

20-й день войны в Украине: военные РФ отказываются выполнять приказы своих командиров Сегодня, 15 марта 2022 года, начались 20-е сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

По данным Генштаба Вооруженные силы Украины, состояние, положение и характер действий обороны не претерпели существенных изменений. ВСУ наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов. ПОДРОБНЕЕ

Высадился ли вражеский десант у берегов Одессы? Сегодня, 15 марта 2022 года, начались уже 20-е сутки с начала российского вторжения на территорию Украины. Какова обстановка в Одессе и Одесской области? Ведь накануне стало известно об угрозе высадки вражеского десанта у одесских берегов, около семи часов утра была объявлена очередная воздушная тревога. ПОДРОБНЕЕ