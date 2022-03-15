В Украине снова можно оформить загранпаспорт

Начиная со вторника, 15 марта, будут приниматься заявки на оформление заграничных паспортов. Во всех регионах Украины снова заработает миграционная служба.
Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.
Миграционная служба будет принимать заявки на оформление загранпаспортов, продление их срока.
Также правительство приняло решение о вклеивании фотографий детей в загранпаспорта родителей, чтобы можно было выезжать за границу.
«Эти услуги будут возобновлены»», — сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.