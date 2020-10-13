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В Украине разрешили торговлю лекарствами через Интернет

В Украине разрешили торговлю лекарствами через Интернет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает продавать лекарства через Интернет.

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Документ регулирует дистанционную торговлю лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно закону, торговать медпрепаратами через Интернет и доставлять их покупателям смогут те, у кого есть лицензия на розничную торговлю лекарствами.

Так, продавец может доставлять товар потребителю с помощью собственных курьеров, операторов почтовой связи или курьерских служб, с которыми должен быть заключен договор.

Во время доставки необходимо соблюдаться условия хранения медикаментов. При этом ответственность за сохранение качества лекарств и соблюдения условий их хранения несет компания-продавец.

«Таким образом, лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты», — отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами  с законодательством Европейского союза.

Напомним, 17 сентября соответствующий законопроект поддержали в Верховной Раде.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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