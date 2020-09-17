Верховная Рада узаконила продажу лекарств через интернет: чем разрешили торговать

Как вернуть некачественные лекарства? «Лекарства обмену и возврату не подлежат». Такие объявления – не редкость в наших аптеках. Но, оказывается, лекарственные средства все же можно вернуть либо заменить. В каких случаях и как это сделать, наша газета разбиралась вместе с Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками в Одесской области. ПОДРОБНЕЕ

Как аптеки наживаются на карантине: недоступные антисептики, маски-невидимки и “лекарства” от коронавируса Пандемия коронавируса мгновенно смела с аптечных прилавков самые необходимые средства защиты и дезинфекции – медицинские маски и антисептики. Вместе с ними дефицитом также стали тесты на грипп, с помощью которых можно отличить опасное заболевание от обычной простуды. Сегодня – если очень повезет – антисептики, маски и тесты в продаже все же найти можно. Но цены на них взлетели в десятки раз. Как аптеки зарабатывают на здоровье граждан и как можно изменить ситуацию? ПОДРОБНЕЕ