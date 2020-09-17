Верховная Рада узаконила продажу лекарств через интернет: чем разрешили торговать

Верховная Рада утвердила законопроект, который разрешает электронную розничную торговлю лекарственными средствами. То есть продажу лекарств через интернет. За это в четверг, 17 сентября, проголосовали 258 народных депутатов.
Чтоб продавать лекарства через интернет, нужно иметь:
- лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами;
- наличие собственной службы доставки или договоры с почтовыми операторами.
Запрещается онлайн-торговля:
- медикаментами с наркотическим составом, психотропными веществами и прекурсорами;
- сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими препаратами, которые запрещены для продажи и в обычных аптеках.
Покупать в интернете лекарства, отпускаемые по рецепту врача, возможно только при наличии электронного рецепта.