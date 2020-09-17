Новости Одессы и Одесской области

Верховная Рада узаконила продажу лекарств через интернет: чем разрешили торговать

Верховная Рада узаконила продажу лекарств через интернет: чем разрешили торговать

Верховная Рада утвердила законопроект, который разрешает  электронную розничную торговлю лекарственными средствами.  То есть продажу лекарств через интернет. За это в четверг, 17 сентября, проголосовали 258 народных депутатов.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Чтоб продавать лекарства через интернет, нужно иметь:

  • лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами;
  • наличие собственной службы доставки или договоры с почтовыми операторами.

Запрещается онлайн-торговля:

  • медикаментами с наркотическим составом, психотропными веществами и прекурсорами;
  • сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими препаратами, которые запрещены для продажи и в обычных аптеках.

Покупать в интернете лекарства, отпускаемые по рецепту врача, возможно только при наличии электронного рецепта.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить