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В Украине подняли минимальную зарплату и пенсию

В Украине подняли минимальную зарплату и пенсию

В Украине с 1 сентября, повысились минимальная зарплата и минимальная пенсия.

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29 августа президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” № 822, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

Минимальная заработная плата в Украине с 1 сентября текущего года выросла до пяти тысяч гривень в месяц.

Минимальная пенсия с 1 сентября выросла на 110,8 гривни – до 2 тысяч гривень в результате повышения минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривень.

Минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 гривни (4723 гривни х 40%) до 2 тысяч гривень (5 тысяч гривень х 40%). Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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