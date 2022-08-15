В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная Рада продлила военное положение и сроки мобилизации в Украине на три месяца – до 21 ноября 2022 года.

Парламент поддержал (№7664) продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала (№7665) утверждение Указа о «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации – говорится в сообщении.

За оба решения проголосовали 328 народных депутатов. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что на период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.

Военное положение: каковы его основные требования?

Военное положение вводят в случае угрозы нападения или вооруженной агрессии. В этот период в стране могут:

ввести комендантский час;

устанавливать особый режим въезда и выезда;

ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта.

Кроме того, во время военного положения в стране могут ввести трудовую повинность или обязательные общественно полезные работы, принудительное отчуждение частного имущества. Также возможен переход различных учреждений и организаций всех форм собственности на работу в пользу обороны.

Возможен запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений, которые ведут работу против независимости Украины.

Во время военного положения невозможно прекратить полномочия президента, Верховной Рады, правительства, судов, омбудсмена и некоторых других органов власти. Нельзя внести изменения в Конституцию и провести выборы.

По закону, во время военного положения власть и, в частности, военное командование имеет право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.

Также в Украине могут запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций и других массовых мероприятий. Может ограничиваться право на свободное передвижение.

Коллаж: канал «24»