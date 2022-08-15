Новости Одессы и Одесской области

В Украине продлили военное положение и мобилизацию

В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная Рада продлила военное положение и сроки мобилизации в Украине на три месяца  – до 21 ноября 2022 года.

Парламент поддержал (№7664) продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала (№7665) утверждение Указа о «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации – говорится в сообщении.

За оба решения проголосовали 328 народных депутатов. Документы внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что на период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.

Военное положение: каковы его основные требования?

Военное положение вводят в случае угрозы нападения или вооруженной агрессии. В этот период в стране могут:

  • ввести комендантский час;
  • устанавливать особый режим въезда и выезда;
  • ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта.

Кроме того, во время военного положения в стране могут ввести трудовую повинность или обязательные общественно полезные работы, принудительное отчуждение частного имущества. Также возможен переход различных учреждений и организаций всех форм собственности на работу в пользу обороны.

Возможен запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений, которые ведут работу против независимости Украины.

Во время военного положения невозможно прекратить полномочия президента, Верховной Рады, правительства, судов, омбудсмена и некоторых других органов власти. Нельзя внести изменения в Конституцию и провести выборы.

По закону, во время военного положения власть и, в частности, военное командование имеет право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.

Также в Украине могут запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций и других массовых мероприятий. Может ограничиваться право на свободное передвижение.

Коллаж: канал «24»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 16-18 августа
    Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 16-18 августа

    А вы заметили, что чем ближе к осени, тем больше проходит деловых событий, конференций, круглых столов и специализированных лекций. Но пока лето мы делаем упор именно на бесплатных культурных событиях города. Впрочем, не забываем и об образовательных и спортивных мероприятиях. Выбирайте, что вам больше по душе и присоединяйтесь к активному сообществу города.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Пластиковые подоконники и их достоинства
    Пластиковые подоконники и их достоинства

    Пластиковое окно состоит из множества компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. Обязательные составляющие – это отливы и подоконники.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Жизнь в оккупации: можно ли получить субсидию?
    Жизнь в оккупации: можно ли получить субсидию?

    До начала следующего отопительного сезона осталось совсем немного времени и он, как прогнозируют, будет крайне сложным. По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, потребители уже начали обращаться за субсидиями. Но война внесла свои коррективы в порядок выплат.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесса и Николаев: как помогают соседям волонтеры?
    Одесса и Николаев: как помогают соседям волонтеры?

    Война, общее горе как никогда объединили украинцев. Ведь невозможно оставаться в стороне, когда рашистские нелюди стремятся уничтожить нашу страну, поставить нас на колени. И хотя на передовую попадают не все, оставаясь в тылу, одесситы работают на победу. В находящийся под непрерывными обстрелами Николаев, прикрывающий Одессу от нашествия орков, одесские волонтеры регулярно доставляют гуманитарную помощь.

    ПОДРОБНЕЕ
  • От взрыва мины в Затоке погибли 3 отдыхающих – версия полиции (видео)
    От взрыва мины в Затоке погибли 3 отдыхающих – версия полиции (видео)

    В результате взрыва мины в курортном поселке Затока Одесской области погибли не два, как сообщалось ранее, а три человека. А всего в результате игнорирования запрета выходить на побережье Черного моря и купаться пострадали пятеро отдыхающих, сообщает областное управление полиции.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить