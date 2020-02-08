В Украине повысили штрафы за ложный вызов полиции или скорой

Если изменения будут приняты, минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн., а максимальный — 8500 грн. Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, скорой или аварийных служб — он составит от 3400 до 10200 грн.

Более того, можно получить и уголовную ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которые привели к аварии или другой опасной ситуации.

Прежде же, штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 грн., а для должностных лиц — от 34 до 170 грн.

Фото: supersolnishco.net

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