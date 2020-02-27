В Украине появилась новая купюра в 200 гривен (видео)

В Нацбанке сообщили, что дизайн новой банкноты практически идентичный дизайну купюры аналогичного номинала образца 2007 года — то есть тем, что находятся обращении сегодня. Так, на лицевой стороне банкноты изображен портрет Леси Украинки, на обратной – въездная башня Луцкого замка. Размер банкноты — 75 на 148 мм.

Новая «двухсотка» имеет усиленную защиту: улучшенные рельефности элементов печати, в частности участки для людей с нарушениями зрения, а также усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита.

Старые и новые купюры будут находиться в обращении одновременно. Обменивать банкноты старого образца на новые нет необходимости. Новые «200-гривневые» постепенно будут замещать в обращении изношенные.

Фото, видео: НБУ

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