Новости Одессы и Одесской области

В Украине подорожали ID-документы: новые цены

В Украине с 1 января, повысились тарифы на оформление на биометрических документов.

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Об этом сообщила Государственная миграционная служба.

Дело в том, что Государственное предприятие “Полиграфический комбинат “Украина” меняет стоимость бланков биометрических документов.

“В связи с этим возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное жительство”, – говорится в сообщении.

Теперь стоимость паспорта гражданина Украины в форме карточки вырастет с 345 до 363 гривен (оформление до 20 рабочих дней) и с 471 до 489 гривен (до 10 рабочих дней).

Загранпаспорт теперь обойдется в 694 гривен при условии оформления документа до 20 рабочих дней или в 1046 гривен – до 7 рабочих дней.

Стоимость временного вида на жительство возрастет с 891 до 915 гривен, а постоянного вида на жительство с 728 до 752 гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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