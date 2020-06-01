Где ребенок может получить паспорт и код одновременно?

В Украине запустили новую услугу — ID-14. Она позволяет подросткам, достигнувшим 14 лет, бесплатно получить паспорт и идентификационный код в одном месте.

Чтобы воспользоваться услугой, в течение месяца, после дня рождения ребенка, необходимо обратиться в Центр административных услуг или в отделение миграционной службы. Там вас попросят написать заявление, а также подать следующие документы:

свидетельство о рождении;

справку о регистрации с места проживания (если такая есть);

паспорт одного из родителей.

В течение 20 дней ребенок получит ID-паспорт с номером налогоплательщика.

Напомним, что ID-карточка действительна 4 года, номер налогоплательщика не меняется. Также обратите внимание, что во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения — по месту жительства.

Фото: Нова Каховка.City

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