В Украине отменят «классическую прописку»

Привычный всем нам штамп о прописке заменят так называемым декларативным принципом регистрации.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
– Это голландская практика, когда люди декларативно говорят, что живут по этому адресу. После отправляется сообщение владельцу соответствующей недвижимости, и он должен подтвердить или опровергнуть. Это все можно сделать дистанционно, и я очень надеюсь, что в ближайшее время это будет сделано, – заявил он.
Отметим, что в октябре 2018 года был анонсирован законопроект «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине».
В нем предлагалось для регистрации или снятия с регистрации подавать только одно заявление, а штамп о прописке в паспорта сделать не обязательным.
Фото: slavdelo.dn.ua
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