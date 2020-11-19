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В Украине отменили бессмысленную справку о составе семьи для получения ряда госуслуг

В Украине отменили бессмысленную справку о составе семьи для получения ряда госуслуг

Кабмин утвердил предложение Министерства цифровой трансформации Украины об исключении справки о составе семьи из перечня документов, необходимых для получения некоторых государственных услуг.

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Об этом на странице Минцифры в Фейсбук заявил глава министерства Михаил Федоров.

– Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей для бюрократической галочки, – заявил Михаил Федоров. – Сегодня правительство отменило такую справку для получения пяти услуг, для которых она требовалась. На очереди – упрощение еще двадцати услуг.

Справка о составе семьи теперь не нужна для получения таких услуг:

  • при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
  • во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;
  • при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника, или его увольнения из Госспецсвязи;
  • при выплате денежной компенсации лицам рядового и командующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;
  • во время процедуры продления срока пребывания, продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
  • при подаче заявления военнослужащими, претендующими на получение жилых помещений или денежной компенсации за содержание жилого помещения, принадлежащего им.

 

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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