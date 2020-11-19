В Украине отменили бессмысленную справку о составе семьи для получения ряда госуслуг

Кабмин утвердил предложение Министерства цифровой трансформации Украины об исключении справки о составе семьи из перечня документов, необходимых для получения некоторых государственных услуг.
Об этом на странице Минцифры в Фейсбук заявил глава министерства Михаил Федоров.
– Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей для бюрократической галочки, – заявил Михаил Федоров. – Сегодня правительство отменило такую справку для получения пяти услуг, для которых она требовалась. На очереди – упрощение еще двадцати услуг.
Справка о составе семьи теперь не нужна для получения таких услуг:
- при назначении денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
- во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны;
- при оформлении выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника, или его увольнения из Госспецсвязи;
- при выплате денежной компенсации лицам рядового и командующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;
- во время процедуры продления срока пребывания, продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;
- при подаче заявления военнослужащими, претендующими на получение жилых помещений или денежной компенсации за содержание жилого помещения, принадлежащего им.