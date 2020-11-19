В Украине отменили бессмысленную справку о составе семьи для получения ряда госуслуг

Кабмин утвердил предложение Министерства цифровой трансформации Украины об исключении справки о составе семьи из перечня документов, необходимых для получения некоторых государственных услуг.

Об этом на странице Минцифры в Фейсбук заявил глава министерства Михаил Федоров.

– Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей для бюрократической галочки, – заявил Михаил Федоров. – Сегодня правительство отменило такую справку для получения пяти услуг, для которых она требовалась. На очереди – упрощение еще двадцати услуг.

Справка о составе семьи теперь не нужна для получения таких услуг: