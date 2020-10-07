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В Украине окончательно отменили бумажную книгу жалоб: чем заменят?

В Украине окончательно отменили бумажную книгу жалоб: чем заменят?

Приказ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, который отменяет обязательное ведение книги отзывов и предложений, официально вступил в силу.

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Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным пресс-службы, на администрирование книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания, в год тратили 44 млн. грн. Эта сумма включала организационные расходы, траты, связанные с назначением ответственного за нее, рассмотрением жалоб.

Предполагается, что книги жалоб заменят более современными методами коммуникации: такими как колл-центры и различные средства обратной электронной связи.

Напомним, что в марте 2019 году правительство отменило обязательное ведение книги отзывов и предложений. Однако требования о ее ведении, упоминания о ней оставались в ряде нормативных документов, в частности – в приказах Минэкономики.

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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