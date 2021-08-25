Новости Одессы и Одесской области

В Украине обещают грозы – затронет ли непогода Одесскую область?

В Украине обещают грозы – затронет ли непогода Одесскую область?

Сегодня, в среду, 25 августа, в трех областях Украины и в Киеве объявлено штормовое предупреждение – синоптики прогнозируют грозы.

Так, по данным Укргидрометцентра, наиболее достанется Винницкой, Черкасской и Полтавской областям – здесь объявлен I (желтый) уровень опасности. Гроз ожидается и в столице Украины.

Между тем, в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Согласно прогнозам, ожидаемые грозы могут накрыть лишь север Одесчины.

погода в Украине 25 августа

Напомним, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Воздух днем прогреется до +27+29 °С.

А вот в Одесской области прогнозируют переменную облачность. Днем на севере области возможны кратковременный дождь, гроза. Температура днем составит +25+30 °С.

Фото Александра Сивенко и с сайта meteo.gov.ua

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить