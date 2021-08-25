В Украине обещают грозы – затронет ли непогода Одесскую область?

Сегодня, в среду, 25 августа, в трех областях Украины и в Киеве объявлено штормовое предупреждение – синоптики прогнозируют грозы.

Так, по данным Укргидрометцентра, наиболее достанется Винницкой, Черкасской и Полтавской областям – здесь объявлен I (желтый) уровень опасности. Гроз ожидается и в столице Украины.

Между тем, в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Согласно прогнозам, ожидаемые грозы могут накрыть лишь север Одесчины.

Напомним, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Воздух днем прогреется до +27+29 °С.

А вот в Одесской области прогнозируют переменную облачность. Днем на севере области возможны кратковременный дождь, гроза. Температура днем составит +25+30 °С.

Фото Александра Сивенко и с сайта meteo.gov.ua