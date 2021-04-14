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В Украине может вырасти пособие при рождении ребенка – обнародован проект закона

В Украине может вырасти пособие при рождении ребенка – обнародован проект закона

В Украине могут увеличить выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч гривен.
Проект закона «О государственной помощи семьям с детьми» подготовило Министерство социальной политики.

Документ размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту, помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается в размере 50 тыс. гривен. Пособие выплачивается единовременно в размере 25% общего размера помощи, а остальная сумма – на протяжении следующих 36 месяцев равными частями.

Кроме того, планируется установить ежегодную индексацию пособия при рождении ребенка. В частности, ежегодно с 1 января его размер должен увеличиваться на прогнозный показатель роста индекса потребительских цен, утверждаемого Кабмином.

Отметим, что размер пособия при рождении ребенка не менялся с 2014 года. Сейчас он составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются сразу, а остальные – в течение следующих 36 месяцев.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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