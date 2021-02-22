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В Украине может снова подорожать стационарная телефонная связь – когда и насколько?

В Украине может снова подорожать стационарная телефонная связь – когда и насколько?

В Украине могут в очередной раз повысить тарифы на стационарную телефонную связь.

Соответствующий проект решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), разместила на своем сайте Федерация профсоюзов Украины.

Согласно документу, для населения абонплату за стационарный телефон предлагают повысить на 17,2% – с 59,71 грн до 70 грн.

В то же время для предприятий, организаций, физлиц-предпринимателей этот тариф может вырасти на 52,6% – с 65,55 грн до 100 грн.

Если НКРСИ утвердит решение, оно вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Последний раз компания «Укртелеком» повышала тариф на стационарную телефонную связь год назад – 1 марта 2020 года.

В частности, для абонентов-физических лиц была отменена скидка за ежемесячную оплату услуг фиксированной телефонной связи, которая действовала до 1 января.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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