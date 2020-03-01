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Новости Одессы и Одесской области

«Укртелеком»: тарифы снова выросли

За стационарный телефон и радио теперь придется платить больше. Увеличение стоимости своих услуг «Укртелеком» анонсировал еще в конце прошлого года, однако по каким-то причинам повышение отложили. И вот с 1 марта, согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации, новые тарифы на стационарную связь вступили в силу.

Как утверждают связисты, необходимость повышения цен на предоставление услуг связи неизбежна по экономическим причинам. Так, собственно, растут и тарифы мобильных операторов. И хотя в последнее время стационарными телефонами мы стали пользоваться все реже, тем не менее услуги «Укртелекома» остаются востребованными у пожилых людей. 

По информации монополиста, с 1 марта перестают действовать скидки на ежемесячную оплату услуг фиксированной связи, которая действовала для абонентов с 1 января 2020 года. Теперь тариф на «Домашний базовый» план увеличился с 94 грн. до 117 грн. Он включает 500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера.

Тариф «Домашний безлимитный» теперь обойдется абонентам в 123 грн. вместо 99 грн. Он включает 1000 минут на междугородные разговоры и 200 минут на мобильные номера.

За тариф «Простой» (неограниченное количество местных звонков с посекундной тарификацией разговоров) потребители должны будут выложить 73,81 грн. вместо 67,10 грн.

Кроме того, с 1 марта изменился тариф на услуги проводного радиовещания для физических лиц – абонплата выросла с 35 грн. до 45 грн. в месяц.

Напомним, что с 1 февраля 2020 года «Укртелеком» отключил от проводного радио всех абонентов Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областей, поскольку проводным радио здесь пользуется менее 1% населения.

Как отказаться от телефона?

С появлением мобильных телефонов стационарная связь становится менее актуальной. К тому же в последние годы складывается такая ситуация, когда неработающие из-за повреждения кабеля телефонные линии месяцами, а то и годами «стоят в очереди на ремонт». В итоге потребители массово отказываются от стационарной связи, тем более что сделать это очень просто.

Чтобы отказаться от услуг «Укртелекома», собственник квартиры должен прийти в абонотдел с паспортом и заявить о своем желании. Если потребитель в силу возраста или состояния здоровья не может посетить отделение связи, он должен позвонить на горячую линию «Укртелекома»: 0-800-506-800  (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Фото: wattpad.com

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