В случае ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом в Украине могут запретить пассажирское сообщение между городами. Как автобусное, так и железнодорожное.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире “Украина 24”.

Он отметил, что этот вопрос обсуждается в правительстве.

“Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение”, – сказал Аваков.

Напомним, Аваков также заявил, что локдаун в Украине нужно ввести немедленно.