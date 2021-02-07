В Украине могут создать хаб по противодействию российской дезинформации

В Украине создадут Центр противодействия дезинформации.
Об этом он заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Как сообщил он в интервью изданию Obozrevatel, центр необходим для борьбы с российской информационной манипуляцией и фейками.
“Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации – работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации”, – сообщил он.
Ткаченко заявил, что бороться российской дезой нельзя российскими же методами.
“Бороться с ботами с помощью ботов – малоперспективное занятие”, – считает он.
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