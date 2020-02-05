В Украине хотят запретить законом музыку в маршрутках

Депутат Владимир Вятрович совместно с коллегами из разных фракций подал на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект N3006.

Это будет дополнение к ст.40 существующего уже Закона об автомобильном транспорте.

В тексте говорится о запрете трансляции музыки и кино в салоне общественного транспорта. По словам нардепа, этот закон должен положить конец “акустическому насилию в пассажирском транспорте”, которому подвергаются украинцы.

Если законопроект примут, то в Украине будут введены правила, которые действуют в цивилизованных странах мира. Пассажиры во всех видах транспорта смогут ехать в тишине. Трансляция музыки или фильмов на рейсах будет разрешена только через наушники.

О судьбе законопроекта можно следить на официальном портале ВР.

Фото – соцсети Вятровича и официальный АТП Севертранс

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