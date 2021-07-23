Новости Одессы и Одесской области

В Украине хотят внедрить систему экстренной помощи 112 – что это значит?

В Украине хотят внедрить систему экстренной помощи 112 – что это значит?

В Украине внедряют систему экстренной помощи населению по единому номеру – 112.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, об этом шла речь на недавнем заседании правительства.

«Правительство обеспечило функционирование межведомственной группы, которая будет управлять и следить за внедрением этой системы», – отметил Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Отметим, что внедрение экстренной помощи «112» дает украинцам возможность получать необходимую информацию, помощь и защиту от спецслужб (полиция, спасатели, медики) по единому номеру.

Звонки по номеру «112» можно будет осуществлять как с мобильного, так и со стационарного телефона.

О том, что в Украине должны запустить службу экстренной помощи 112, говорилось еще несколько лет назад. Однако после смены правительств этот процесс затормозился.

С 1996 года бесплатная система 112 начала действовать во всех странах-членах ЕС. Набрав эту комбинацию цифр, человек попадает в диспетчерский центр службы экстренной помощи, координирующий действия полиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, спасательных служб. Таким образом, оказавшись в кризисной ситуации, человеку не надо определяться, кому звонить – достаточно набрать 112.

Уникальность номера 112 в том, что его можно набрать с любого телефонного аппарата без введения PIN-кода и при заблокированной клавиатуре. Кроме того, во время вызова на этот номер автоматически определяется местонахождение абонента, также есть возможность общаться на разных языках.

В Украине впервые об экстренной службе спасения 112 заговорили в 2008 году. Тогда ответственным за создание и внедрение системы правительство определило Министерство чрезвычайных ситуаций.

Фото: Главком

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить