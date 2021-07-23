В Украине хотят внедрить систему экстренной помощи 112 – что это значит?

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, об этом шла речь на недавнем заседании правительства.

«Правительство обеспечило функционирование межведомственной группы, которая будет управлять и следить за внедрением этой системы», – отметил Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Отметим, что внедрение экстренной помощи «112» дает украинцам возможность получать необходимую информацию, помощь и защиту от спецслужб (полиция, спасатели, медики) по единому номеру.

Звонки по номеру «112» можно будет осуществлять как с мобильного, так и со стационарного телефона.

О том, что в Украине должны запустить службу экстренной помощи 112, говорилось еще несколько лет назад. Однако после смены правительств этот процесс затормозился.

С 1996 года бесплатная система 112 начала действовать во всех странах-членах ЕС. Набрав эту комбинацию цифр, человек попадает в диспетчерский центр службы экстренной помощи, координирующий действия полиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, спасательных служб. Таким образом, оказавшись в кризисной ситуации, человеку не надо определяться, кому звонить – достаточно набрать 112.

Уникальность номера 112 в том, что его можно набрать с любого телефонного аппарата без введения PIN-кода и при заблокированной клавиатуре. Кроме того, во время вызова на этот номер автоматически определяется местонахождение абонента, также есть возможность общаться на разных языках.

В Украине впервые об экстренной службе спасения 112 заговорили в 2008 году. Тогда ответственным за создание и внедрение системы правительство определило Министерство чрезвычайных ситуаций.

Фото: Главком