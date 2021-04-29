В Украине хотят вернуть техосмотр автомобилей: что известно?

Предполагается, что проводить контроль прохождения техосмотра будут на дорогах. А сама процедура будет включать два этапа: начальный и детальный. Проводить углубленную проверку планируют на ближайшем пункте контроля за счет автомобилиста, информацию внесут в реестр. А если проблем не обнаружат, то транспортное средство освободят от дорожной проверки на три месяца, а расходы компенсирует государство.

Также в планах сделать техосмотр обязательным не только для коммерческого транспорта, но и частного. Так, легковым авто (до 9 пассажиров) придется проходить процедуру через четыре года после первой регистрации, а затем — раз в год. Автомобили, используемые в такси, должны будут проходить ТО ежегодно. Штраф за не пройденный ТО составит 1700 гривен.

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