В Украине будут ежедневно контролировать цены на социально значимые товары

На время военного положения в Украине вводится государственный мониторинг цен на социально значимые продукты и товары. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.

Госпродпотребслужба опубликовала список товаров, за ценами на которые ведомство будет внимательно следить. В перечень входят порядка 30 видов продукции. Среди них социально-значимые продовольственные товары: мука пшеничная, макаронные изделия, хлеб, крупы гречневая и овсяная, свинина, говядина, птица (тушки куриные), молоко, масло сливочное, яйца куриные, масло подсолнечное, сахар, морковь, картофель, свекла, капуста, лук.

В список лекарств вошли антибактериальные препараты и нестероидные противовоспалительные украинского производства.

Также Госпродпотребслужба ежедневно будет контролировать цены на бензин марок А-92 и А-95, дизельное топливо и газ.

Коснется ежедневная проверка ведомства и ассортимента товаров.

Госпродпотребслужба призывает предпринимателей не завышать необоснованно цены на социально-значимые товары в период военного положения в стране.