В трех областях Украины искусственно увеличивали число избирателей на отдельных участках

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, нарушения избирательного законодательства зафиксировали в трех областях – Одесской, Житомирской и Тернопольской.

По данным полиции, преступники подавали в орган ведения Реестра избирателей заявления от граждан об изменении места голосования. При этом по одному избирательному адресу регистрировали от 50 до 300 человек, а затем вносили неправдивые сведения в базу данных Государственного реестра избирателей.

Заявления об изменении места голосования предоставлялись как в бумажной, так и в электронной форме. В частности, в Одесской области для подачи заявления в электронной форме преступники использовали цифровые подписи граждан, полученные мошенническим способом.

По факту фальсификации избирательных документов начато уголовное производство по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины. В домах и офисах фигурантов провели обыски. Изъятую компьютерную технику, с которой вносились ложные сведения в базы данных реестра избирателей, направили на экспертизу. Ведется следствие.

Кроме того, полиция проверяет информацию о возможных подобные правонарушения на территории других областей Украины.

Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел Украины обнародовало статистику нарушений в ходе кампании по подготовке к местным выборам. Одесская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству зафиксированных нарушений.

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