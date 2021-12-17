В связи с отключением электроэнергии 20 декабря будет прекращено водоснабжение ж/м «Таирова» города Одесса

Уважаемые потребители! В связи с плановыми работами, которые проводят сотрудники ДТЭК Одесские электросети, будут обесточены водонасосные станции «Таировская», «В-Г» и существующие резервные вводы к ним. В связи с этим без водоснабжения останется ряд домов ж/м «Таирова».
Поэтому информируем что 20 декабря с 06:00 до 21:00 будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам:
- Люстдорфская дорога, 140-178/1, 155-159;
- Академика Королева, 2-122, 1-85/3;
- Академика Глушко, 1-29, 2-36/1, 36а;
- Ильфа и Петрова, 1-63/1, 2-90;
- Академика Вильямса, 44-74/1, 55-87;
- Архитекторская, 12-24,
- проспект Небесной Сотни, 1-65а;
- Костанди,
- Инглези,1-5;
- Тополевая,
- Левитана, 32-110, 67-141;
- Тульская.
Приносим извинения за временные неудобства и обстоятельства, которые не зависят от «Инфоксводоканала».
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)