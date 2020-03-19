В Суворовском районе Одессы отключили светофоры: где и когда заработают

Северный РЭС проводит 19 марта плановые ремонтные работы.
На поселке Котовского ремонтируют светосигнальные устройства.
Об этом сообщили в пресс-центре КП “СМЭП”.
В связи с этим не работают светофоры на углу проспекта Добровольского и ул. Кишиневской, а также на пересечении ул. 10-й Суворовской и просп. Добровольского.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этих участка дороги.
Предварительно известно, что светофоры заработают в 17.00.
Фото: grivna.ks.ua
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!