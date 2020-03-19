В Суворовском районе Одессы отключили светофоры: где и когда заработают

На поселке Котовского ремонтируют светосигнальные устройства.

Об этом сообщили в пресс-центре КП “СМЭП”.

В связи с этим не работают светофоры на углу проспекта Добровольского и ул. Кишиневской, а также на пересечении ул. 10-й Суворовской и просп. Добровольского.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этих участка дороги.

Предварительно известно, что светофоры заработают в 17.00.

Фото: grivna.ks.ua

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