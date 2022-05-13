В субботу в Одессе загремит: стоит ли бояться?

Завтра, в субботу, 14 мая 2022 года, в Одессе ожидается гроза и шквальный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозам синоптиков, завтрашний прогноз погоды в Одессе таков:
- переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем возможна гроза;
- ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с;
- температура ночью 14-16°С тепла, днем 22-24°С тепла.
- Температура морской воды 13-14°С.
По Одесской области ожидается:
- переменная облачность. Возможны грозы;
- ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с;
- температура ночью 11-16°С тепла, днем 22-27°С со знаком «плюс».
На дорогах области ночью видимость во время дождя 1-2 км.