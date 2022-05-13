В субботу в Одессе загремит: стоит ли бояться?

Погода в Одессе: 10 мая будет жарко? Завтра, 10 мая 2022 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области почти по-летнему теплую погоду.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ