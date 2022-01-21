В субботу, 22 января, в Одессе прогнозируют умеренно теплую погоду

Погода в Одессе 21 января: облачно, но без осадков Завтра, в пятницу, 21 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Незначительный мороз ночью днем сменит плюсовая температура, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 20 января: каким будет послекрещенский четверг Завтра, в четверг, 20 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ