Новости Одессы и Одесской области

В субботу, 22 января, в Одессе прогнозируют умеренно теплую погоду

В субботу, 22 января, в Одессе прогнозируют умеренно теплую погоду

По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей 22 января в Одессе будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем 1-3°С тепла.

Погода в Одессе 22 января

Рецепты

В субботу в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, скоростью 9-14 м/с.

Температура ночью 3-5°С мороза, днем 1-3°С тепла.

Погода в Одесской области 22 января

В субботу, 22 января, в Одесской области ожидается облачная с прояснениями погода:

  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 3-8°С мороза, днем от 1°С мороза до 4°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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