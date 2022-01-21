В субботу, 22 января, в Одессе прогнозируют умеренно теплую погоду

По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей 22 января в Одессе будет облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем 1-3°С тепла.
Погода в Одессе 22 января
В субботу в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, скоростью 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°С мороза, днем 1-3°С тепла.
Погода в Одесской области 22 января
В субботу, 22 января, в Одесской области ожидается облачная с прояснениями погода:
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 3-8°С мороза, днем от 1°С мороза до 4°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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