В старом терминале одесского аэропорта собираются открыть авиамузей

В аэропорту Одессы придумали, что делать со старым пассажирским терминалом.

Его хотят приспосбить под музей гражданской авиации.

Об этом сообщает УСИ со ссылкой на приказ гордепартамента архитектуры.

Для начала помещение терминала реконструируют. При этом внешние параметры и геометрические очертания его менять не планируют.

Кроме музея, в терминале могут появиться административные помещения, магазины и выставочный центр.

Сколько будут стоить работы и в какие сроки их планируют выполнить, пока не известно. Тендерное предложение по этому вопросу еще не подготовили.

Фото: УСИ

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