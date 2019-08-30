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Новости Одессы и Одесской области

В Старобазарном сквере стартовало трехдневное «Одесское застолье»

В Старобазарном сквере стартовало трехдневное «Одесское застолье»

Фестиваль (нет, не чревоугодия!), а культуры еды и одесской традиции «едим вместе всем двором» стартовал сегодня в Старобазарном сквере.

Что есть? Есть все! Любая еда, любые напитки и возможность все это попробовать (бесплатно) и прикупить или съесть здесь же, за специально для этого установленными столами. Вход — свободный. Нет желания насыщаться — вам в ряды с сувенирами и изделиями хенд-мейда.

Как обычно и бывает в таких случаях, начало фестиваля немного затягивается, но он активно набирает обороты и продлится целых три дня.

— Одесская кухня, кухня других областей Украины, а на фестиваль съехались представители нескольких уголков страны, крафтовая продукция — все это представлено на фестивале, — рассказывает «Одесской жизни» представитель оргкомитета «Одесского застолья» Валерия Петрушина.

Валерия Петрушина

Представленная еда выложена очень красиво, выглядит более чем аппетитно. О каждом продукте вам расскажут много чего интересного, пригласят попробовать «это, это и обязательно еще вот это».

И хотя фестиваль только начался, уже нашлось много желающих попробовать «ну очень полезные хлебцы», «невероятно вкусное копченое мясо и колбасы из Луцка», выпить «кофе особенного приготовления» и понять, что сюда надо обязательно вернуться сегодня вечером, завтра и послезавтра, да еще и всей семьей.

А кроме гастрономических удовольствий и большого одесского застолья фестиваль позиционирует себя еще и как три дня веселья. На нем можно будет попробовать свою удачу в лотереях и розыгрышах, принять участие в Чемпионате по форшмаку, получить приз, послушать музыку и просто весело и вкусно провести время.

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Мария Котова
Мария Котова
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