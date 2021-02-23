В среду часть Одессы снова обесточат – список адресов

Как может измениться цена на электроэнергию? С начала года правительство установило фиксированный тариф на электроэнергию на уровне 1,68 гривны за киловатт, отменив льготную цену 90 копеек за первые 100 киловатт. Такой шаг объяснили сдерживанием быстрого роста тарифов. Впрочем, это не исключает вероятность нового повышения в ближайшее время. ПОДРОБНЕЕ