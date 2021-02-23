В среду часть Одессы снова обесточат – список адресов

Завтра, в среду, 24 февраля, в Одессе грядет очередное плановое отключение электричества. «Пострадают» десятки улиц и сотни домов во всех районах города.
Об этом информирует компания «ДТЭК Одесские электросети».
В частности, света может не быть по таким адресам:
1-й Балтский переулок, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
С 09:00 до 17:00;
1-й Балтский переулок, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
С 08:30 до 09:30;
1-й Керченский переулок, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11
С 00:00 до 02:00;
1-й переулок 8 Марта, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10
С 08:30 до 09:30;
1-й Февральский переулок, 1, 3, 5, 7
С 08:30 до 09:30;
1-й Флотский переулок, 5, 7, 7а
С 08:30 до 09:30;
1-й Черноморский переулок, 3, 44а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 4, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32/2, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42б, 44, 18
С 08:30 до 09:30;
1-й Черноморский переулок, 3, 44а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 4, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32/2, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42б, 44, 18
С 09:00 до 17:00;
1-я линия 8 Марта, 1, 24а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а
С 08:30 до 09:30;
1-я Садовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14а, 16, 1а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39
С 00:00 до 02:00;
10-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5б, 9, 6а, 5а, 7а, 1а, 13а, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
С 09:00 до 17:00;
10-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5б, 9, 6а, 5а, 7а, 1а, 13а, 10а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
С 08:30 до 09:30;
13-й Черноморский переулок
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3а, 10а, 5а, 11а, 22, 39а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
С 08:30 до 09:30
13-й Черноморский переулок, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3а, 10а, 5а, 11а, 22, 39а, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121
С 09:00 до 17:00;
2-я Лагерная улица, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3а, 8/1, 3б, 22, 2в, 2а, 36а, 35а, 26а, 30б, 28а, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40
С 09:00 до 19:00;
2-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 12а, 14, 1а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
С 08:30 до 09:30;
2-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10а, 12а, 14, 1а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
С 09:00 до 17:00;
2-й переулок 8 Марта, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а
С 08:30 до 09:30;
2-й Февральский переулок, 1, 1а, 5, 7, 7а
С 08:30 до 09:30;
2-й Флотский переулок, 3, 4, 8
С 08:30 до 09:30;
2-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3а, 16а, 1а, 26а, 18а, 22а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34
С 09:00 до 17:00;
2-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3а, 16а, 1а, 26а, 18а, 22а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34
С 08:30 до 09:30;
2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 12
С 00:00 до 02:00;
2-я линия 8 Марта, 1, 109а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109/1, 109/2, 9
С 08:30 до 09:30;
2-я линия 8 Марта, 109, 109/1, 109/2, 109а
С 09:00 до 17:00;
2-я Пересыпская улица, 32, 34
С 09:00 до 17:00;
2-я Пересыпская улица, 32, 34
С 08:30 до 09:30;
3-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3а, 5а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
С 09:00 до 17:00;
3-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3а, 5а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
С 08:30 до 09:30;
3-й Керченский переулок, 3, 4, 6
С 00:00 до 02:00;
3-й переулок 8 Марта, 4, 5, 6, 8, 10
С 08:30 до 09:30;
3-й Флотский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
С 08:30 до 09:30;
3-й Черноморский переулок, 1, 31а, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 2, 18, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 17
С 08:30 до 09:30;
3-й Черноморский переулок, 1, 31а, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 2, 18, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 17
С 09:00 до 17:00;
3-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
С 08:30 до 09:30;
3-я Пересыпская улица, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27
С 08:30 до 09:30;
3-я Пересыпская улица, 19, 21, 23, 25, 27
С 09:00 до 17:00;
3-я Садовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 9а, 4а, 11а, 16, 8а, 8а1, 8а2, 15а, 2а, 18а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
С 00:00 до 02:00;
4-й Балтский переулок, 2, 4, 5, 6, 6/3, 8, 9/11, 10, 11, 12, 14
С 09:00 до 17:00;
4-й Балтский переулок, 2, 4, 5, 6, 6/3, 8, 9/11, 10, 11, 12, 14
С 08:30 до 09:30;
4-й переулок 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 10
С 08:30 до 09:30;
4-й Флотский переулок, 1
С 08:30 до 09:30;
4-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 2а, 21, 10а, 15а, 41/а, 32/а, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43
С 08:30 до 09:30;
4-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2а, 2а1, 1а, 14а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
С 08:30 до 09:30;
4-я Пересыпская улица, 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
С 08:30 до 09:30;
4-я Садовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4б, 16, 4а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38
С 00:00 до 02:00;
5-й Балтский переулок, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 12а, 19а, 17, 19, 21, 23, 25
С 09:00 до 17:00;
5-й Балтский переулок, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 12а, 19а, 17, 19, 21, 23, 25
С 08:30 до 09:30;
5-й переулок 8 Марта, 4, 6, 8, 9
С 08:30 до 09:30;
5-й Черноморский переулок, 1, 19/10, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 11, 13, 6
С 09:00 до 17:00;
5-й Черноморский переулок, 1, 19/10, 3, 4, 5, 2, 7, 8, 11, 13, 6
С 08:30 до 09:30;
5-я линия 8 Марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
С 08:30 до 09:30;
6-й Балтский переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 16а, 21/а, 23, 18а, 31б, 31а, 29а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
С 09:00 до 17:00;
6-й Балтский переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 16а, 21/а, 23, 18а, 31б, 31а, 29а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
С 08:30 до 09:30;
6-й переулок 8 Марта, 4, 8, 9, 10, 11
С 08:30 до 09:30;
6-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
С 08:30 до 09:30;
6-я Пересыпская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 11а, 16а, 12/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
С 09:00 до 17:00;
6-я Пересыпская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2а, 11а, 16а, 12/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20
С 08:30 до 09:30;
7-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 12а, 8а
С 08:30 до 09:30;
7-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 12а, 8а
С 09:00 до 17:00;
7-й переулок 8 Марта, 5, 6, 7, 8, 9
С 08:30 до 09:30;
7-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, а, б, 2а, 1а, 6а, 4, 5, 6, 7, 8
С 08:30 до 09:30;
7-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, а, б, 2а, 1а, 6а, 4, 5, 6, 7, 8
С 09:00 до 17:00;
7-я Пересыпская улица
6, 50а, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 24
С 09:00 до 17:00
7-я Пересыпская улица, 6, 50а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 8, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 36, 38, 42, 42а, 46, 46а, 48, 50, 24
С 08:30 до 09:30;
8 Марта улица, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 74а, 74б, 46а, 79, 76/78, 76-78, 67а, 77/1, 77/5, 77в, 77д, 77е, 77к, 67б, 99а, 80а, 95а, 81а, 85а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776
С 09:00 до 17:00;
8 Марта улица, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 37/2, 37а, 37б, 37в, 21/2, 21а, 29а, 50, 7/1, 43а, 23а, 14а, 45а, 9а, 46а, 15а, 47а, 35а, 20а, 37/1, 99а, 95а, 85а, 81а, 80а, 77к, 77е, 77д, 77в, 77/5, 77/1, 67а, 67б, 76-78, 76/78, 74б, 74а, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776
С 08:30 до 09:30;
8-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11
С 09:00 до 17:00;
8-й переулок 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
С 08:30 до 09:30;
8-й Черноморский переулок, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 19а, 9а, 9в, 25/1, 27, 1а, 44б, 28а, 44в/1, 44а, б, 36а, 34а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54
С 08:30 до 09:30;
8-я Пересыпская улица, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
С 08:30 до 09:30;
9-й переулок 8 Марта, 1, 47/1, 4, 5, 6, 7, 2, 10, 15, 17, 47, 8
С 08:30 до 09:30;
9-й Черноморский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
С 08:30 до 09:30;
Аграрная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5а, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
С 08:30 до 09:30;
Академика Филатова улица, 43, 45, 47/2, 47/3
С 09:00 до 17:00;
Багрицкого улица, 9, 71б, 13, 14, 14/1, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37, 9в, 38, 39, 39а, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 45-47, 46, 46а, 48, 48а, 48б, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а, 61, 63, 65, 65а, 67, 67б, 69, 71, 71а, 37а
С 09:00 до 19:00;
Балтская дорога, 25, 84а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 46, 58а, 60, 62, 27, 40, 40а, 43, 45, 47, 59, 62/1, 64, 64а, 66, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 67
С 08:30 до 09:30;
Баркасный переулок, 1, 1а, 2, 4
С 08:30 до 09:30;
Большая Садовая улица, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 17а, 12а, 25, 50а, 38а, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52
С 00:00 до 02:00;
Большевистский переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10
С 09:00 до 17:00;
Бородинская улица, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 10а, 13а, 18, 11а, 8а, 17а, 4а, 18а, 22а, 19/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
С 09:00 до 17:00;
Веры Фигнер улица, 1, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 12
С 09:00 до 19:00;
Весенняя улица, 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 9/2, 9а, 11
С 09:00 до 19:00;
Вячеслава Кириллова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 4а, 1б, 32б, 19а, 1а, 9а, 3а, 14а
С 08:30 до 09:30;
Гайдара улица, 6, 8, 10
С 09:00 до 17:00;
Главная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 13а, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 22е, 14а, 23а, 7а, 3а, 17а, 9а, 27а, 18а, 1б, 5/5а, 18б
С 08:30 до 09:30;
Дальницкая улица, 31, 31а, 37, 39, 41
С 09:00 до 17:00;
Державина улица, 1гар, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164
С 00:00 до 02:00;
Днепровская улица, 49, 52
С 00:00 до 02:00;
Долинская улица, 13, 33/4, 14а, 17, 17/3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/1, 21
С 08:30 до 09:30;
Долинская улица, 13, 33/4, 14а, 17, 17/3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/1, 21
С 09:00 до 17:00;
Донецкая улица, 1/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10а, 8б, 15а, 11а, 5а, 12а, 20, 19а, 13а, 35а, 28а, 22а, 27а, 26а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
С 00:00 до 02:00;
Жевахова гора, 22, 30, 81
С 09:00 до 17:00;
Жевахова улица, 4, 61а, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11/1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 4а, 37/39, 39, 41, 43, 43/1, 45, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, 53, 53/2, 53/3, 55, 57, 59, 61, 35
С 09:00 до 17:00;
Закарпатская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26а, 8а, 27а, 28, 29/1, 52а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
С 08:30 до 09:30;
Звонкая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 28а, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
С 08:30 до 09:30;
Кавказская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38а, 26а, 24а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
С 08:30 до 09:30;
Кавказский переулок, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8
С 08:30 до 09:30;
Капитана Кузнецова улица, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13, 14
С 00:00 до 02:00;
Карьерная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17а, 16а, 15а, 15б, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24
С 08:30 до 09:30;
Кедровый переулок, 1, 1а, 1в, 15, 17
С 09:00 до 19:00;
Керченская улица, 29, 62б, 33, 35, 36, 36а, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 31, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 44
С 00:00 до 02:00;
Кибальчича улица, 1, 3, 4, 5, 6, 5а, 7, 3а, 7а, 9а, 8а, 8, 9, 10
С 09:00 до 19:00;
Кирпичнозаводская улица, 1, 2, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 10а, 2а, 22, 4/3, 12а
С 09:00 до 19:00;
Кишиневская улица, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 4е, 14, 16, 18, 20, 24
С 00:00 до 02:00;
Кристаловского улица, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 13а, 3б, 18, 3а, 17а, 1а, 33а, 20а, 31а, 30а, 29а, 26а, 27а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 40
С 09:00 до 19:00;
Леонова улица, 57
С 09:00 до 17:00;
Локомотивная улица, 1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27
С 08:30 до 09:30;
Ломоносова улица, 10, 11, 11а, 12, 20
С 00:00 до 02:00;
Луганская улица, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 14а, 12а
С 09:00 до 19:00;
Льва Симиренко улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
С 00:00 до 02:00;
Магистральная улица, 1, 62а, 3, 4, 5, 6а, 6в, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12в, 12б, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 2, 31а, 31а7, 31б, 31в, 31в/1, 31в/2, 31г, 31д, 31е, 31з, 31к, 31л, 31н, 33, 33 б, 33/2, 33а, 33а4, 33б, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37а, 38, 39а, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 62, 31/4
С 09:00 до 17:00;
Малая Садовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
С 00:00 до 02:00;
Маршала Малиновского улица, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 28
С 09:00 до 19:00;
Мичурина улица, 21, 23, 27, 29, 25б, 31, 25а, 21а, 37а, 33, 35, 37, 39, 43
С 08:30 до 09:30;
Молодогвардейская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
С 00:00 до 02:00;
Навигационный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
С 08:30 до 09:30;
Нескучная улица, 52, 52а, 52а14, 57, 59, 61
С 09:00 до 17:00;
Николаевская дорога, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/1, 263, 263а
С 00:00 до 02:00;
Овражный переулок, 4, 18а, 6а, 8, 10, 6, 12, 14, 16, 18, 10/3
С 09:00 до 19:00;
переулок Академика Векслера, 1
С 00:00 до 02:00;
переулок Александра Пресича, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 7б, 2а, 24а, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26
С 08:30 до 09:30;
переулок Александра Юрженка, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2в, 9, 2а, 1а, 10а, 19/2, 17а, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20
С 09:00 до 19:00;
переулок Бориса Кифоренка, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12а, 15, 4а, 9а, 17б, 16а, 16в, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
С 08:30 до 09:30;
переулок Виктора Дихтиевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
С 08:30 до 09:30;
переулок Владимира Терещенко, 7, 13а
С 08:30 до 09:30;
переулок Гагарина, 11а, 20, 21, 23, 25
С 09:00 до 17:00;
переулок Державина, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 5а, 7а, 1а, 21а, 19а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
С 00:00 до 02:00;
переулок Игоря Киселева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 12а, 19а, 33, 13а, 14а
С 08:30 до 09:30;
переулок Неплия, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
С 08:30 до 09:30;
переулок Олега Андрийца, 1, 3, 6, 7
С 08:30 до 09:30;
переулок Олега Стороженко, 2, 6, 8, 8а, 10
С 08:30 до 09:30;
переулок Юрия Асеева, 1, 57а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1а, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31
С 08:30 до 09:30;
площадь Мичурина, 2, 29а, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14/1, 14а, 17, 17а, 18, 3, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 19
С 08:30 до 09:30;
Посевная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21б, 10а, 24, 18а, 50а, 28а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
С 08:30 до 09:30;
Прокатная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 4а, 2а, 12, 1б, 1в, 3а
С 08:30 до 09:30;
Профессора Карышковского улица, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 22а, 14а, 23а, 23б, 27, 25/27, 17а, 8а, 48а, 47а, 30а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 60
С 08:30 до 09:30;
Ростовская улица, 20, 68б, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 21, 51а, 52, 52/1, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 65/2, 66, 66А, 68, 51
С 00:00 до 02:00;
Рыночная улица, 7
С 08:30 до 09:30;
Садовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1а, 19а, 33, 65а, 59а, 57а, 51а, 49а, 47б, 39а, 47а, 45а, 12/1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67
С 00:00 до 02:00;
Сосюры улица, 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 59а, 67, 66а, 1а, 76а, 74а, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82
С 09:00 до 17:00;
спуск 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
С 08:30 до 09:30;
Февральская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2а, 23а, 20/6, 32, 13а, 1а, 55а, 33а, 33б, 54а, 34а, 49а, 42б, 42а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
С 08:30 до 09:30;
Флотская улица, 2, 29а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 2а, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 13
С 08:30 до 09:30;
Холмистая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
С 08:30 до 09:30;
Хуторская улица, 95е
С 08:30 до 09:30;
Цветочный переулок, 1, 21а, 3, 4, 4б, 5, 5/2, 5а, 6, 6а, 6б, 6в, 6е, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 7
С 09:00 до 19:00;
Черняховского улица, 22
С 09:00 до 17:00;
Южная дорога, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 22а, 33, 18а, 2а, 16а, 32а, 8а, 65б, 57а, 49а, 44а, 41а, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 73
С 00:00 до 02:00;
Якова Бреуса улица, 7, 7а, 37, 39, 43а
С 09:00 до 19:00.