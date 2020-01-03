В собственность Одессы вернули участок земли на Французском бульваре

Прокуратура вернула государству часть земель бывшего санатория им. Чувырина стоимостью около 22 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, суд принял решение об удовлетворении иска, касающихся земельных участков на Французском бульваре. Исковые требования прокуратуры заключались в истребовании двух участков из незаконного владения гражданки.

Стоимость этих земель составляет около 22 млн грн.

Решение суда выполнено, и участки фактически уже вернули в коммунальную собственность территориальной общины Одессы.

Фото: Виталий Милевич

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