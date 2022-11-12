В силе ли угроза наступления на Одессу после освобождения Херсона?

После освобождения от оккупантов украинского города Херсона для Одессы и Николаева угроза наступления российских войск стала намного ниже. Об этом сообщил в сегодняшнем утреннем обращении к жителям Одесчины спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Также Братчук сообщил, что сейчас в Черном море находится 21 русский корабль и катер, в том числе два ракетоносителя с 16-ю ракетами «Калибр». Он обращает внимания на то, что после неудач на поле боя враг может прибегнуть к «компенсации» в виде ракетно-дроновых ударов по нашим объектам критической инфраструктуры. Так что игнорировать сигналы воздушной тревоги не стоит.

В то же время ночь на субботу, 12 ноября 2022 года, прошла в Одесском регионе спокойно и без обстрелов.

Кроме того, спикер ОВА в очередной раз призвал жителей Одессы и области экономить электроэнергию, а также придерживаться информационной тишины и доверять только проверенным официальным источникам.

В Одесской области продолжается контрдиверсионная работа, и уже есть несколько задержанных. Как отметил Братчук, «птички попались неплохие», но подробности будут обнародованы немного позже.

«Не надо работать на врага. Предупреждаю тех, кто об этом думает. Ну, а те, кто уже пошел на сотрудничество с оккупантами, готовьтесь: суд, тюрьма… Хотя бывает по-разному – кара небесная иногда приходит раньше, чем суд людской», – предупреждает спикер ОВА.

Напомним, 11 ноября 2022 года Силы обороны вошли в Херсон. Херсонцы еще до входа ВСУ стали развешивать флаги Украины и ждать на улицах освободителей. А к вечеру на улицах украинских городов началось празднование выдающейся победы.

Таким образом, сейчас вся правобережная Украина освобождена от российских оккупантов.