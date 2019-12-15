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Новости Одессы и Одесской области

В школе под Одессой продавали в коридоре колбасу (видео)

В школе под Одессой продавали в коридоре колбасу (видео)

В ООШ №2 города Черноморск на днях привлекли внимание двое мужчин в коридоре.

Они на первом этаже чуть ли не под дверью кабинета устроили пункт по продаже мясных изделий.

Об этом сообщает 04868.com.ua.

Так, мужчины “арендовали” парту на первом этаже, расположившись под “стеной славы”, увешенной грамотыми и вышитыми рушниками.

При этом к разложенному на виду у всех товару потянулись покупатели. А реализаторы все подносили еще колбасы, мяса и сервелата в ящиках и клетчатых сумках.

Местные журналисты обратились с вопросом к руководству школы, но там отметили, что впервые слышат о торговой точке в их здании.

Когда же мясники увидели, что их снимают, то по-быстрому свернулись и ушли. Впрочем, не факт, что они не собираются вернуться туда вновь.

Фото, видео: 04868.com.ua

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