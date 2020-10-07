В школах появится новый предмет: чему будут учить одесских старшеклассников? 

Министерство цифровой трансформации планирует внедрить школьный учебный предмет о предпринимательстве, который будет ориентирован на учеников старших классов.

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

— Мы в Минцифры планируем запустить в этом году факультативный предмет о предпринимательстве для школьников 10-11 классов. Я надеюсь, что в конце этой осени мы сможем это сделать, — отметила чиновник.

Данный предмет будет факультативным и призван развивать у школьников интерес к предпринимательской деятельности, а также помочь в профориентации выпускников.

Кроме того, в Минцифры заявили о планах ввести в украинских университетах курс «Инновационное предпринимательство и управление стартап-проектами».

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