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Новости Одессы и Одесской области

В сети показали снимки Одессы 60-х годов из рассекреченных фондов СБУ (фото)

В сети показали снимки Одессы 60-х годов из рассекреченных фондов СБУ (фото)

Фотографии с видами южного города сделал французский журналист Жульен Галеотти.

Иностранец под видом туриста побывал в Одессе в 1963 году. Он прошелся по улицам города и запечатлел его жителей в разных ракурсах и ситуациях.

У бочки с квасом

У бочки с квасом

В КГБ считали, что Жульена подослали спецслужбы, чтобы собрать на город компромат. В итоге его как шпиона выслали из Советского союза.

Одесская двоколка

Одесская двоколка

Трамвай

Трамвай

Так, француз то снимал людей в очереди за хлебом, то подсматривал, как пожилая дама разглядывает в витрине нижнее белье. То фотографировал советские танки, а то женщин, наравне с мужчинами укладывающих дорогу.

Очередь за хлебом

Очередь за хлебом

Пожилая одесситка рассматривает витрину с нижним бельем

Пожилая одесситка рассматривает витрину с нижним бельем

Советский танк Т-34-85 в Одессе

Советский танк Т-34-85 в Одессе

Женщины ремонтируют дорогу близ Одессы

Женщины ремонтируют дорогу близ Одессы

За иностранцем следили и все его фотографии позже попали в архивы советской спецслужбы. Материалы рассекреченных фондов СБУ были под запретом, а недавно их обнародовали представители Украинского освободительного движения.

Фото: avr.org.ua

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