В Румынию через Дунай эвакуировано 190 студентов из Туркменистана

В Одессе создан гуманитарный штаб по эвакуации студентов из Туркменистана, обучающихся в Одессе. Его возглавил почетный гражданин Одесской области, председатель Наблюдательного совета АО «Одессагаз» Игорь Учитель.

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Студентов отправляют автобусами до села Орловка Ренийского района к паромной переправе через Дунай в Румынию к селу Исакча. Они обеспечены в дороге питьевой водой и продпайками.

Активное участие в эвакуации туркменистанцев принимают Чрезвычайные и Полномочные послы Украины и Туркмении – Виктор Майко и Тойлы Атаев.

Эвакуация продолжается. Напомним, что в Одессе находится вторая после Харькова туркменская диаспора в Украине, в городе обучается около тысячи студентов из Туркмении

Вячеслав Воронков