Презентовали хит на скорости: популярные рок-музыканты устроили шоу в поезде “Киев-Одесса” (фото, видео)

В “Интерсити” зажгли финалисты шестого сезона телепередачи “Х-Фактор”, группа EPOLETS.

Необычным рейсом похвастались в пресс-службе “Укрзализниці”. Там рассказали, что выделили сразу два вагона в аренду музыкантам.

Вагоны превратили в настоящую концертную площадку – со сценой, звукоаппаратурой и барабанными установками. Чтобы создать атмосферу яркого праздника, под потолком повесили светящийся шар дискобол.

Для того, чтоб обустроить сцену и фан-зону, из вагона вынесли 18 пассажирских кресел. Их помогли демонтировать специалисты Крюковского вагоностроительного завода.

В общем, музыканты подготовились на славу. А все ради того, чтобы представить в необычной обстановке их новый сингл “Блищи”.

В итоге они презентовали хит на скорости 140 км/ч. А это, говорят артисты, своего рода рекорд.

Пассажиры поезда были в восторге от такой веселой поездки. Многие с удовольствием плясали под музыку EPOLETS, другие снимали шоу на смартфоны.

Рокеры же зажигали всю дорогу. Концертная программа завершилась только когда поезд подошел к главному ж/д вокзалу в Одессе.

Фото: Jane Shvits, Крюковский вагоностроительный завод, пресс-служба “Укрзализныця”, zruchno.travel

Видео: YouTube – канал группы EPOLETS