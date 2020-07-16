В разных городах Украины появились борды с рекламой туристических преимуществ Одессы (фото)

Одесская мэрия запустила рекламную кампанию «Ты где? А я в Одессе!». Ее цель – популяризация города как альтернативы иностранным курортам.

Рекламные борды уже появились во многих городах Украины: Киеве, Луцке, Ровно, Сумах, Черкассах, Хмельницком, Харькове, Тернополе, Николаеве, Львове, Кропивницком и Кривом Роге.

В кампании участвуют популярный одесский музыкант Феликс Шиндлер и «Мисс Одесса-2019» Валерия Струтинская.

Борды с этими одесскими звездами представляют собой изображение селфи на фоне одесских достопримечательностей, сообщили в мэрии Одессы.