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Новости Одессы и Одесской области

В прятки больше не играем: коммунальщики в центре Одессы установили новый светофор

В прятки больше не играем: коммунальщики в центре Одессы установили новый светофор

Недавно мы писали о том, что горожане сетуют на оптическое устройство на пересечении улиц Ришельевской и Базарной.

Там светофор установили так, что его было можно с трудом разглядеть за дорожными знаками. Водителям оставалось лишь догадываться, какой цвет на нем горит. Участок многие назвали небезопасным для дорожного движения.

Спустя время коммунальщики прислушались к жалобам автомобилистов. Недавно они в Facebook проинформировали горожан о том, что отрезок пути в центре снова стал безопасным.

В КП “СМЭП” установили на перекрестке новый светофор – большой и красивый. Его хорошо видно с дороги, что, наверняка, обрадует автолюбителей.

Правда, пока, как сообщают очевидцы, его запустили в тестовом режиме. Он мигает желтым светом, предупреждая о том, что впереди – пешеходный переход.

Фото: Facebook КП “СМЭП”

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