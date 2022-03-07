В приложении «Дія» запустили трансляцию телевидения – как настроить? (видео)

В приложении «Дія» запустили новую услугу: теперь украинцы смогут смотреть трансляцию телевидения в самом приложении. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Услуга под названием «Дія TV» доступна для владельцев мобильных устройств на базе iOS и Android. Она была создана вместе со стриминговым сервисом Megogo, чтобы круглосуточно информировать жителей Украины о войне с Российской Федерацией и бороться с пропагандой агрессора.

Благодаря новым возможностям украинцы будут иметь бесплатный доступ к новостям в любом месте и в любое время, сообщили в Минцифры.

Как настроить и смотреть «Дія TV»?

обновите приложение «Дія» до актуальной версии;

зайдите в раздел «Услуги»;

выберите из списка «Дія TV» и трансляция начнется автоматически.

Также есть видеоинструкция: