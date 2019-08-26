В праздничные дни Одессу усиленно убирают от мусора

На улицах Одессы в эти выходные дни работают дополнительные бригады предприятия «Горзелентрест».

Как сообщает пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook, работы начинаются с 6:00 утра и продолжаются до поздней ночи.

В местах массового скопления людей – Приморский бульвар, Городской сад, Соборная площадь, парки Шевченко, Греческий, Стамбульский и другие зеленые зоны – дежурные бригады обеспечивают уборку мусора и опустошение урн.

В праздничные дни в работах по поддержанию надлежащего состояния зеленых зон задействовано более 120 работников предприятия.

Фото: Горзелентрест