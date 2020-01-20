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Новости Одессы и Одесской области

В поселке под Одессой Дед Мороз разъезжал на пожарной машине (фото)

В поселке под Одессой Дед Мороз разъезжал на пожарной машине (фото)

Несмотря на то, что праздники, казалось бы, закончились, в райцентре Ивановка Одесской области на днях заметили Деда Мороза.

Об этом сообщает od-news.com.

Причем он не просто шагал по улице с мешком подарков, и даже не ехал на оленях. Он разъезжал на пожарной машине. С ним – его помощники в спецодежде и шапочке Санты вместо каски. Они придерживали лестницу, пока Дед Мороз взбирался по ней, чтобы в окно передать гостинец.

Оказывается, таким способом спасатели решили поздравить ребят с Крещением, а заодно – рассказать больше о своей професии. Так, Дед Мороз и его помощники в первую очередь посетили тех детей, которые говорили, что мечтают быть спасателями.

Фото: od-news.com

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