В поселке Одесской области людей с подозрением на коронавирус будут изолировать в школе

Местом обсервации тех, кто нуждается в наблюдении медиков, в райцентре Сарата выбрали школу.

Об этом со ссылкой на местную райадминистрацию сообщает topor.od.ua.

В здании школы-гимназии на улице Халикова, 75 будут размещать лиц, которых необходимо проверить на наличие вируса.

В первую очередь, тех, кто контактировал с людьми, у которых инфекцию подтвердят.

Одновременно там смогут находиться до ста человек.

Для проведения карантинных мероприятий учебном учреждении уже оформили необходимые документы.

Фото: topor.od.ua, img.rg

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