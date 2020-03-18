В поселке Одесской области людей с подозрением на коронавирус будут изолировать в школе

Местом обсервации тех, кто нуждается в наблюдении медиков, в райцентре Сарата выбрали школу.
Об этом со ссылкой на местную райадминистрацию сообщает topor.od.ua.
В здании школы-гимназии на улице Халикова, 75 будут размещать лиц, которых необходимо проверить на наличие вируса.
В первую очередь, тех, кто контактировал с людьми, у которых инфекцию подтвердят.
Одновременно там смогут находиться до ста человек.
Для проведения карантинных мероприятий учебном учреждении уже оформили необходимые документы.
Фото: topor.od.ua, img.rg
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