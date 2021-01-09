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В поселке на Одесчине существенно подорожает вода

В поселке на Одесчине существенно подорожает вода

В Доброславской объединенной территориальной громаде собираются повысить тарифы на услуги водоснабжения для жителей поселка городского типа Доброслав, а также соседних сел – Волковского, Зориново, Кут и Ульяновки.

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Как пишет lan, действующий тариф на воду был установлен еще в 2017 году – 13,52 грн./кубометр (с НДС). Однако из-за инфляции, роста минимальной зарплаты, повышения цен на электроэнергию, местные власти вынуждены поднять цену на услуги водоснабжения.

В итоге, по подсчетам коммунальщиков, тариф на воду в 2021 году с одного человека в месяц составит:

со счетчиком – 30,49 грн./кубометр (с НДС);

без счетчика (по норме потребления) – 30,49 грн. х 4 кубометра = 121,96 грн./кубометр (с НДС).

Доброславский поселковый совет планирует выделить дотацию в размере 1 млн гривен с целью уменьшить тариф. Если это произойдет, то тариф на воду составит:

со счетчиком – 25,97 грн./кубометр (с НДС);

без счетчика (по норме потребления) – 25,97 грн. × 4 кубометра = 103, 88 грн./кубометр (с НДС).

Как сообщалось ранее, с января 2021 года тарифы на водоснабжение и водоотведение планируют повысить по всей Украине. В Одессе они могут подняться примерно на 25,5%.

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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