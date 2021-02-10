В порту под Одессой поймали нелегалов из Сирии

Пограничники выявили в порту Черноморска двух нелегальных мигрантов. Это граждане Сирии, которые прибыли на теплоходе из Турции.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Сирийцы прятались в полуприцепе и, не дожидаясь проверки, надрезали тент прицепа и, выпрыгнув наружу, пытались бежать из пункта пропуска. Однако пограничники задержали их.

У иностранцев не было при себе никаких документов, подтверждающих личность. По словам задержанных, они хотели попасть в Германию. Переправка каждому из них обошлась в 7 тыс. долларов США.

В итоге нелегальных мигрантов отправили обратно в Турцию.