В порту близ Одессы служебный пес учуял в машине патроны (видео)

Инцидент произошел недалеко от порта “Южный”.
В контрольном пункте Визирка пограничники с собакой проверяли прибывшие из Америки на теплоходе машины.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Рядом с одним из автомобилей Ford Fusion пес стал всем своим видом демонстрировать беспокойство.
Когда открыли багажник, собака туда запрыгнула и нашла подозрительный груз.
Так, в отделении для запасного колеса лежали 113 патронов разного калибра.
Боеприпасы изъяли в установленном порядке. О факте проиформировали Нацполицию.
Фото, видео: Госпогранслужба
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