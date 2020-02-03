В порту близ Одессы служебный пес учуял в машине патроны (видео)

Инцидент произошел недалеко от порта “Южный”.

В контрольном пункте Визирка пограничники с собакой проверяли прибывшие из Америки на теплоходе машины.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Рядом с одним из автомобилей Ford Fusion пес стал всем своим видом демонстрировать беспокойство.

Когда открыли багажник, собака туда запрыгнула и нашла подозрительный груз.

Так, в отделении для запасного колеса лежали 113 патронов разного калибра.

Боеприпасы изъяли в установленном порядке. О факте проиформировали Нацполицию.

Фото, видео: Госпогранслужба

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