В портах Украины введут габаритно-весовой контроль

Министерство инфраструктуры Украины готовит приказ по введению габаритно-весового контроля грузовых машин в морских портах Украины.
Об этом сообщили на сайте министерства.
“Уже подготовлен проект приказа министерства по габаритно-весовому контролю в морских портах. Им предусмотрено предоставление портовыми операторами информации “Укртрансбезпеке” о взвешивании транспортных средств в режиме реального времени”, – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Читайте также: Крепче за баранку держись, шофер: одесский дальнобойщик о сложностях профессии
Фото: ЦТС