В понедельник одесские трамваи и троллейбусы вернуться на маршруты, но с оговоркой

16 января одесский электротранспорт возобновит свою работу после более чем суточного простоя. Но на линию пока выйдет только 30% подвижного состава.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

КП “Одесгорэлектротранс” не может выпустить на линии большее число машин из-за нехватки мощности в электросети.

Напомним, что трамваи и троллейбусы в Одессе 14 января проработали полдня и вернулись после обеда в депо, когда стало известно о массированном ракетном обстреле Украины со стороны россии.

15 января электротранспорт в городе не работал.

В целом ситуация с поставками электричества в Одесском регионе остается сложно. Лимиты, выделенные на область, малы и последние два дня расходовались в основном на питание критической инфраструктуры, которая обеспечивает водо- и теплоснабжение.

Но уже в воскресенье началось подключение бытовых потребителей. Но пока в области продолжают действовать экстренные отключения света. Возобновить снабжение по графикам энергетики обещают через несколько дней.